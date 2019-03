Neymar dans les tribunes du Parc lors de PSG-MU en Ligue des champions, le 6 mars 2019. — FRANCK FIFE / AFP

On l’a vu au bord du terrain dans les dernières minutes, vociférant et poussant derrière ses coéquipiers pour aller planter un improbable but qui aurait évité une nouvelle humiliation. Peine perdue, Neymar, blessé, a vécu mercredi soir une soirée frustrante, regardant le PSG se prendre les pieds dans le tapis contre Manchester United en 8e de finale retour de Ligue des champions. Impuissant, le Brésilien a déversé sa colère sur son compte Instagram après le penalty sifflé contre Kimpembe.

« C’est une honte. Ils mettent quatre mecs qui ne comprennent rien au foot pour regarder un tir au ralenti devant la télé, écrit le joueur. Il n’y a rien. Comment il peut faire main alors qu’il est de dos. »

Le compte Instagram de Neymar - https://www.instagram.com/neymarjr/

Ce commentaire pourrait lui valoir des problèmes si l’UEFA décide de s’en saisir.