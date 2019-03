Contre Caen, samedi, Mbappé a inscrit un doublé. — Charly Triballeau / AFP

C’est une histoire qu’on commence à connaître dans les moindres détails, mais on ne se lasse jamais des petites précisions en coulisse. Très rare dans les médias, le recruteur espagnol Luis Ferrer raconte à un site sud-américain tout le travail de sape effectué à l’été 2017 pour convaincre le clan Mbappé de faire signer Kylian au PSG plutôt qu’en Espagne.

Quand Zidane et le Real Madrid l’ont appelé, c’était très difficile de penser que nous allions réussir à le convaincre. Nous avons fait tout ce qui était imaginable pour le convaincre lui et sa famille. J’ai pris un avion pour déjeuner avec sa famille et leur dire qu’il devait rester en France. Nous devions le convaincre que ce n’était pas le bon moment de quitter la France. L’une des clés a été celle-ci, de lui dire : « Reste en France, prouve ici, et après tu auras tout le temps pour une expérience à l’étranger. »

Un choix plus que payant pour le jeune homme​, devenu depuis champion du monde et principale référence offensive du PSG en l’absence de Neymar. Du côté du Real ? On a laissé échapper CR7 et on compte sur un Brésilien de 18 ans infoutu de cadrer une frappe pour incarner le futur Ballon d'Or. Autant dire que Florentino doit amèrement regretter ce transfert raté…