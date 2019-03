Quarante ans de malédiction. Quarante ans sans victoire. Et aucun des ingrédients nécessaires ce dimanche soir, pour briser la série noire. Saint-Etienne repart du Vélodrome la queue entre les jambes, une nouvelle fois. Les Verts n’ont jamais cru en un potentiel succès face aux Marseillais, finalement vainqueurs 2-0​, ce dimanche. L’ASSE, qui a tout de même eu la possession (51 %) a tiré pour la première fois au but à la… 60e minute.

Les Stéphanois n’ont cadré qu’un seul ballon. Selon les mots de leur entraîneur Jean-Louis Gasset, ils se sont «fait manger», particulièrement en première mi-temps. Le coach stéphanois était lucide sur le niveau réel de son équipe, en conf' de presse. Ça nous a donné envie de vous livrer de grands morceaux de ce passage devant les micros :

La défaite est logique après une première mi-temps pareille. On a été mangés. Physiquement et dans le réalisme. On a essayé de changer de système, on a fait rentrer des attaquants… Mais à aucun moment on n’a pu avoir un espoir !

On essaye de bricoler avec les blessés, on a encore Loïc (Perrin) qui ce soir s’est fait mal au mollet. On va continuer à bricoler jusqu’à la fin de la saison.

Ça ne fait pas plaisir de se faire doubler au classement mais bon, si on finit cinquième, on sera dans les objectifs. Je n’ai jamais parlé de podium. Il peut y avoir un miracle mais avec tous nos soucis, la troisième place n’est pas à l’ordre du jour ! »