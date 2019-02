Luis Suarez a presque inscrit un triplé au Bernabeu. — JAVIER SORIANO / AFP

Résultat paradoxal au stade Santiago Benabeu, où le Real Madrid a longtemps donné l’impression de maîtriser son sujet, contrôlant le ballon, le rythme, et se créant toutes les occasions, comme le Barça de la grande époque. Mais voilà, CR7 n’est plus là, et les Madrilènes ont un mal fou à marquer, malgré la fraîcheur de Vinicius, aussi électrique que maladroit face au but.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇪🇸 Passe de Dembélé ➡️ Frappe de Suarez 💥

👊 Ce #Clasico est bel et bien lancé ! ⚡️⚡️

▶️ https://t.co/fQofIsLJLj#RMAFCB — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 27, 2019

Le Barça a attendu son heure et réussi le hold-up en marquant sur ses trois premiers tirs cadrés, donc un penalty-panenka de Suarez. L’Uruguayen a frôlé le triplé, sur deux centres parfaits de Dembélé, mais c’est bien Varane qui a mis le deuxième but contre son camp. Les deux équipes se retrouvent au même endroit samedi avec des Madrilènes probablement déprimés. Sortis de la Coupe du Roi et largués en championnat, ils n’ont plus que la Ligue des champions pour sauver leur saison. Ce qu’ils savent assez bien réussir ces derniers temps.