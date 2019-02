Il n’y a pas à dire, les Américains ont le sens du spectacle. Et quand ils le mettent au service de l’hommage, ça donne des trucs assez incroyables. Prenez par exemple Doc Rivers, mythique coach des Clippers de LA : dans la nuit de lundi à mardi, le bonhomme a arrêté le match à moins de 10 secondes de son terme pour entraîner tout le Staples Center dans une standing-ovation pour le futur (?) retraité Dirk Nowitzki​. Un grand moment de basket.

What a beautiful moment in LA. Thanks Doc and @LAClippers! 👏🐐 pic.twitter.com/gsYq923VSX