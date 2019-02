Nemanja Matic — FRANCK FIFE / AFP

Le PSG a eu sa cascade d’absents à l’aller, Manchester United​ aura la sienne au retour. En plus de Paul Pogba, suspendu, Juan Mata et Ander Herrera, sortis sur blessure contre Liverpool, les Red Devils vont probablement devoir se passer de leur deuxième taulier au milieu de terrain, Nemanja Matic. Le Serbe s’est blessé il y a plusieurs jours et est annoncé absent pendant deux semaines.

« Il s’est blessé lors d’une session d’entraînement il y a quelques jours », a déclaré Solskjaer à Manchester United TV après l’annonce surprise de l’absence du Serbe au coup d’envoi du clash de Premier League contre Liverpool à Old Trafford.

Solskjaer pas fataliste

« Nous avons essayé qu’il soit disponible pour le match mais ce n’était pas possible et il sera probablement absent pour deux semaines. Mais nous nous débrouillerons sans lui », a ajouté l’entraîneur norvégien. Pour l’heure, Matic n’est pas officiellement forfait pour Paris, mais on n’en est pas loin.