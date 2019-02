Clément Grenier lors du 16e de finale retour de Ligue Europa entre Rennes et le Betis Séville, le 21 février 2019. — Miguel Morenatti/AP/SIPA

On ne dira pas que ça change tout, mais quand même, ce n’est a priori pas une bonne nouvelle pour le Stade Rennais. Les Bretons devaient, selon le tirage au sort effectué vendredi midi, se déplacer sur le terrain d’Arsenal en 8e de finale aller de la Ligue Europa, et jouer le retour à domicile. Mais l’ordre des matchs a été changé, a fait savoir Arsenal dans l’après-midi.

We will play our away leg first due to @UEFA's city-clash rule pic.twitter.com/n5lj9qCh2w — Arsenal FC (@Arsenal) February 22, 2019

En cause, le règlement de l’UEFA, qui selon le point 21.03 stipule que deux équipes de la même ville ne peuvent jouer le même jour. Or, Chelsea reçoit déjà le Dinamo Kiev le jeudi 7 mars. L’UEFA n’a pas confirmé, mais le président du conseil d’administration du club breton Jacques Delanoë a assuré à Ouest-France que le SRFC avait pris acte de la décision. Il précise que c’est le match d’Arsenal qui est impacté et non celui de Chelsea « en raison du coefficient UEFA d’Arsenal qui serait plus fort ».

🔄 Matchs inversés : le 7 mars au @RoazhonPark, le 14 à l’Emirates Stadium

(dans l’attente de la confirmation par l’UEFA) https://t.co/oHPGgl0Wb6 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 22, 2019

A noter qu’en 16e de finale, Galatasaray et Fenerbahçe avaient joué le même jour à Istanbul, à l’aller. Et au retour, le FC Séville a joué mercredi, et le Betis jeudi. N’aurait-on pas pu avancer le match d’Arsenal ou de Chelsea au mercredi, du coup ? « Pour les 16es de finale, il fallait impérativement respecter le fait que celui qui ait fini premier de son groupe joue le deuxième match à domicile. C’est pour ça qu’ils n’ont pas pu inverser, a réagi le président Olivier Létang auprès de L'Equipe. C’est un règlement qui ne nous est pas favorable dans le cas présent, mais on doit le respecter. »