Enième rebondissement à propos de la terrible disparition d’Emiliano Sala ? La presse britannique dite sérieuse, par le biais du Telegraph et du Times, révèle de manière conjointe que le contrat signé par l’Argentin avec Cardiff comportait quelques irrégularités et que l’équivalent de la LFP britannique avait renvoyé les documents au club gallois pour que celui-ci les complète. Une démarche jamais effectuée, puisque l’avion de Sala s’est abîmé en mer au large de l’île de Guernesey.

Mort de Sala: «Cardiff essaie de me mettre ça sur le dos pour ne pas payer», McKay furieux contre le club gallois https://t.co/qLtGgpC86g via @20minutesnantes pic.twitter.com/9vjAciybb7 — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) February 19, 2019

Un argument de plus en faveur de Cardiff, qui cherche par tous les moyens possibles à refuser de payer les 17 millions d'euros dûs au FC Nantes pour le transfert de son ancien avant-centre ? The Times avance que le transfert ayant été enregistré par le système officile de l'UEFA, le club gallois ne dispose d’aucun recours possible mais que ce contrat invalide pourrait coûter à la famille plusieurs centaines de milliers d’euros, soit l’assurance prévue par la Premier League en cas de décès d’un joueur en activité.