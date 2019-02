FOOTBALL On peut officiellement dire que Sergio Ramos est grillé

Ah oui, les images sont clairement compromettantes — Youtube (capture d'écran)

Sergio Ramos a-t-il volontairement pris un carton jaune à la fin du match entre l’Ajax et le Real Madrid en huitième de finale aller de Ligue des champions ? Outre l’interview lunaire accordée à la presse espagnole en zone mixte - propos sur lesquels il est revenu sur Twitter - des images passées au peigne fin par le Mirror montrent que l’international espagnol s’est tourné vers son banc après le deuxième but merengue à Amsterdam. Ramos mime le carton et semble dire « ¿ lo busco ? » (« je le cherche ? »).

Deux minutes plus tard, le défenseur central récolte ce qu’il était venu chercher, une biscotte synonyme de suspension pour le retour, l’assurant d’être disponible lors du quart de finale en cas de qualif (très probable) du Real. Si l'UEFA venait à le sanctionner, ce ne serait pas une première pour lui, puisqu’il avait été sanctionné d’une amende en 2010 pour avoir gagné grossièrement du temps pour prendre un jaune pendant un match de groupe sans importance contre l’AJ Auxerre afin d’être pépouze pour les huitièmes de finale.