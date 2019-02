D'un doublé de la tête, Siebatcheu a offert la victoire au Stade Rennais. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Le Stade Rennais a décroché sa victoire face à Lille dans les dernières secondes et s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France.

Le héros de la soirée s’appelle Jordan Siebatcheu, auteur d’un doublé de la tête.

Plombé par l’expulsion de Soumaoro dès la 18e minute, Lille enregistre sa première défaite de l’année.

C’était le choc annoncé des 8e de finale. Mais le Roazhon Park sonnait bien vide mercredi soir pour la rencontre entre Rennes et Lille avec seulement 7.228 spectateurs. Sur le terrain, les Bretons et les Nordistes ont pourtant offert un joli spectacle avec une rencontre assez enlevée et riche en occasions. Finalement, c’est le Stade Rennais qui valide son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France après une victoire arrachée dans les dernières secondes (2-1).

Jordan Siebatcheu, une tête bien faite

Il a démarré le match sur le banc des remplaçants, Julien Stéphan lui ayant préféré Adrien Hunou à la pointe de l’attaque rennaise. Entré en jeu à la 72e en remplacement de Zeffane, Jordan Siebatcheu a finalement été le sauveur du Stade Rennais. Enrôlé pour douze millions d’euros l’été dernier, l’ancien buteur de Reims a délivré des Bretons menés au score sur deux coups de tête.

🔴⚫ SIEBATCHEU LE DOUBLÉ ! Au bout du suspense, l'attaquant rennais donne l'avantage à son équipe !



▶️ Suivez Rennes - Lille en direct vidéo : https://t.co/wRhzNVp6Ei pic.twitter.com/D3n6RL8spN — France•tv sport (@francetvsport) February 6, 2019

Deux minutes après son entrée en jeu, «Pefok» a crucifié Mike Maignan d’une tête imparable après un centre de Benjamin Bourigeaud. Alors qu’on filait tout droit vers les prolongations, l’attaquant rennais a encore fait parler sa détente en reprenant de la tête un centre de M’Baye Niang dans les arrêts de jeu.

Février sera chargé pour les Rennais

Décrochée sur le fil, la victoire n’en est que plus belle pour le Stade Rennais qui s’apprête à vivre un mois de février d'enfer qui va beaucoup déterminer la suite de sa saison. Dimanche, ce sera Saint-Etienne, un sérieux candidat à l’Europe, qui se pointera au Roazhon Park avant le choc contre le Bétis de Séville jeudi prochain en Europa League.

Fin de série pour Lille, plombé par Soumaoro

Le Stade Rennais avait de quoi avoir peur avant le début de la rencontre. Son adversaire du soir débarquait en effet en Bretagne avec une série impressionnante de six victoires d’affilée toutes compétitions confondues. Mais la belle dynamique lilloise a pris fin ce mercredi au Roazhon Park.

Après un bon début de rencontre et une grosse occasion d’Ikoné (11e), les Lillois ont vite déchanté. A la 18e, Soumaoro, en retard sur l’action, mettait une grosse semelle sur le tibia du pauvre Mexer. L’arbitre n’a pas hésité et a sorti le carton rouge direct.

⚽🔴CARTON ROUGE LILLOIS ! Pour un geste non-maitrisé, le capitaine du LOSC Adama Soumaoro est expulsé dès la 18e minute... #SRFCLOSC #CDF



▶️ Suivez Rennes - Lille en direct vidéo : https://t.co/wRhzNVp6Ei pic.twitter.com/WZlXZvbbKV — France•tv sport (@francetvsport) February 6, 2019

Réduits à 10, les Lillois n’ont pas démérité. Sur un corner de Bamba, le buteur Nicolas Pépé a même donné l’avantage au Losc sur un joli coup de tête. Après l’ouverture du score, les Lillois ont subi les assauts des Bretons avant de craquer dans les dernières minutes.