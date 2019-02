FOOTBALL Alors que toutes les conditions étaient réunies pour faire un résultat contre l’OM, Bordeaux s’est incliné et reste englué dans la deuxième partie de tableau

Eric Bedouet face à l'Olympique de Marseille. — GERARD JULIEN / AFP

Les Girondins se sont inclinés 1-0 face à l’Olympique de Marseille en match en retard de la 18e journée de Ligue 1.

Eric Bedouet, le coach, préfère se rassurer en considérant que « les joueurs n’ont jamais lâché ».

Les matchs s’enchaînent et les mauvais résultats aussi. Après leur élimination face à Strasbourg en Coupe de la Ligue, les Girondins avaient l’occasion de se ressaisir face à un Olympique de Marseille dans une spirale négative. Mais les Bordelais sont passés à côté de leur match et se sont inclinés 1 but à 0 mardi soir au stade Vélodrome, en match en retard de la 18e journée.

Eric Bedouet, l’entraîneur, a néanmoins voulu tirer le positif de ce match, après de vives critiques de la direction envers les joueurs à la suite de la défaite face à Strasbourg. « A Strasbourg, il y a eu un état d’esprit qui nous a révoltés, qui a révolté la direction, mais là ce n’est pas le cas. Au moins, les joueurs n’ont pas lâché », s’est il satisfait en conférence de presse d’après match.

« On n’a pas été surpris »

Ses joueurs n’ont pourtant pratiquement rien proposé dans ce match bien insipide de leur part. A l’image de leur nombre de tirs, trois, dont un seul cadré en toute fin de match, bien capté par le portier olympien. L’expulsion de Kalu tôt dans le match, à la 20e minute, ne les a pas aidés. « Je crois qu’il a glissé, il arrivait vite et n’a pas pu contrôler son geste », a justifié Eric Bedouet.

Il s’attendait tout de même à subir, mais peut-être pas de la sorte. « Avant l’expulsion le jeu était assez équilibré, mais on jouait à l’extérieur donc c’était assez évident qu’on allait subir. On n’a pas été surpris », a expliqué le coach.

« On doit tous se battre avec un même objectif »

Malgré cette défaite qui laisse les Girondins cloués à la 12e place du classement, à six points de leurs adversaires du soir, ils ne veulent pas se laisser abattre. « Il est trop tôt pour dire que notre saison est finie. Jouer Marseille dans ces conditions n’était pas évident, on aurait préféré jouer avant. D’autant plus que nous devons enchaîner plusieurs matchs à l’extérieur », a concédé Eric Bedouet.

Il faudra donc vite se ressaisir avant un déplacement à Paris ce week-end, et récupérer des forces vives et de la motivation à l’image de Karamoh, écarté du groupe face à l’OM. « Oui c’était une sanction de la part du staff, a reconnu le coach. Nous avons besoin de comportement professionnel, on doit tous se battre avec un même objectif ». La deuxième moitié de saison s’annonce longue du côté de Bordeaux.