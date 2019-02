Légende du saut à ski avec notamment quatre titres olympiques, le Finlandais Matti Nykänen est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, à l'âge de 55 ans. Après une première médaille d'or lors des JO de 1984 à Sarajevo, il avait réalisé le triplé (petit tremplin, grand tremplin et par équipe) quatre ans plus tard à Calgary.

The #skijumpingfamily mourns the loss of Finnish legend Matti Nykaenen, who passed away at age 55.

Rest in peace, Matti.https://t.co/RKhMs5eHH5#skijumping #FISskijumping #RIP pic.twitter.com/DjvZw03Rra