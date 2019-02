Rudy Gobert lors du match entre Utah Jazz et Milwaukee, le 7 janvier 2019. — Aaron Gash/AP/SIPA

Le pivot français d'Utah Rudy Gobert n'a pas été retenu jeudi parmi les remplacants du All Star Game de la NBA, qui aura lieu le 17 février à Charlotte (Caroline du Nord). Gobert, 26 ans, attend toujours sa première sélection pour le match qui oppose chaque année les meilleurs joueurs de la Ligue nord-américaine de basket.

Il est pourtant meilleur défenseur de NBA en titre et réalise la meilleure saison de sa carrière NBA avec des moyennes de 15 points, 12,8 rebonds et 2,2 contres par match. Les entraîneurs de NBA, en charge de la sélection des remplaçants, ont préféré sélectionner au poste de pivot Nikola Jokic (Denver) et Karl-Anthony Towns (Minnesota). Les titulaires, choisis par des votes du public, des joueurs eux-mêmes et de la presse spécialisée, étaient connus depuis jeudi dernier.

A l'Ouest, avaient été retenus la superstar des Lakers LeBron James, le meneur de Golden State Stephen Curry, son coéquipier Kevin Durant, l'ailier d'Oklahoma City Paul George et enfin le meilleur marqueur du Championnat James Harden. À l'Est, les joueurs désignés titulaires sont l'ailier de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, le pivot de Philadelphie Joël Embiid, le meneur de Boston Kyrie Irving, l'arrière de Toronto Kawhi Leonard et le meneur de Charlotte Kemba Walker.

Pas de Français du tout cette année

Les équipes seront composées le 7 février par les capitaines, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, les deux joueurs qui ont reçu le plus de votes du public. Ils choisiront à tour de rôle et librement dans le groupe des titulaires, puis dans celui des remplaçants, sans tenir compte des postes et de l'appartenance à la conférence, comme le prévoit la formule mise en place en 2018.

Le All Star Game 2019 se déroulera sans la moindre présence française. En 2018, le meneur français de New York Frank Ntilikina avait participé au match des étoiles en devenir ouvert aux «rookies» et joueurs qui disputent leur deuxième saison NBA, pour lequel il n'a pas été sélectionné cette année.