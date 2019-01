Des débris de l’avion d’Emiliano Sala retrouvés sur une plage française ? Selon une information de la presse galloise, confirmée par l’AFP, des housses de siège appartenant « probablement » à l’avion qui a disparu lors de son trajet vers Cardiff avec le footballeur et son pilote à son bord le 21 janvier dernier, auraient été localisées sur la plage de Surtainville, située quelques kilomètres du Sud de Cherbourg.

Air Accidents Investigation Branch says French counterparts found part of a seat cushion on beach nr Surainville on the Cotentin Peninsula. A 2nd cushion was found in the same area & they have concluded its “likely” they are from missing aircraft that carried Emiliano Sala.