Salut les Minutos, on se retrouve en cette fin de semaine pour le début de cette 22e journée avec une affiche, et pas n’importe laquelle. Le Losc, deuxième de Ligue 1, se déplace sur la pelouse du Vélodrome, où va être présenté Mario Balotelli avant le match. L’occasion de voir si la victoire compliquée des hommes de Rudi Garcia à Caen va un peu les libérer où s’ils sont encore un peu courts contre une équipe qui joue la course à la Ligue des champions. De leur côté, les Dogues peuvent presque prendre une autre longueur d’avance sur l’OM et s’assurer de rester deuxièmes à l’issue de cette journée.

