Heureusement que l’Open d’Australie ne se joue pas sur terre battue, sans quoi on s’inquiéterait vraiment pour la santé du tennis mondial. Comme à ses plus belles heures parisiennes, Rafael Nadal marche sur l’Open d’Australie où il écrabouille ses adversaires un à un. En demi-finale jeudi matin, c’est la sensation Tsitsipas qui est passée à la moulinette. Le Grec, pourtant vainqueur de Federer plus tôt dans le tournoi et véritable promesse du circuit, a assisté impuissant à la démonstration du Majorquin, vainqueur 6-2, 6-4, 6-0.

En lice pour un 18e Grand Chelem, le n°2 mondial, qui n’a toujours pas perdu un set du tournoi, attend Lucas Pouille ou Novak Djokovic en finale. Bonne chance au courageux qui sortira vainqueur ce premier combat avant de devoir remettre ça avec un jour de moins de récupération.

Shots like these help you set up break points. @RafaelNadal has had three via #Tsitsipas at 6-2 2-2. They've all been saved.#AusOpen pic.twitter.com/aAeL4qYI89