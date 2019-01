Edinson Cavani — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

On en parlait avant les retrouvailles d'Edinson Cavani avec le San Paolo de Naples, en Ligue des champions : la volonté de l’Uruguayen d’aller au bout du contrat le liant au PSG (jusqu’à juin 2020) est forte et il l’a confirmé samedi après la dérouillée infligée à Guingamp (9-0) au micro de Canal +, au plus grand désespoir des partisans de sa prolongation à Paname.

« Comme je l’ai dit beaucoup de fois, les décisions ne dépendent pas seulement des joueurs. C’est une décision en équipe. Comme je l’ai dit en parlant de mon contrat, j’ai jusqu’en 2020 avec le PSG. Je veux aller au bout de mon contrat », a notamment déclaré l’Uruguayen, à qui l’on prête l’envie de retourner à Naples, de découvrir la Premier League et aussi celle de rentrer chez lui, en Uruguay. « J’ai presque 32 ans. Rentrer au pays, être avec ma famille, mes proches, j’y pense. »