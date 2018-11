Route du Rhum: Alex Thomson parvient à rallier l'arrivée après avoir percuté une falaise (dans son sommeil)

Le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss), qui a sévèrement percuté une falaise jeudi soir au nord de la Guadeloupe, a passé la ligne d'arrivée de la Route du Rhum vendredi à 8h10 locales (13h10 en métropole), à Pointe-à-Pitre. Le Gallois, qui menait la flotte des Imoca (monocoques de 18 m) quand il a violemment talonné une falaise entre 21h45 et 22h00 locales (02h45 et 03h00 en métropole), a achevé sa traversée de l'Atlantique en solitaire en 11 jours 23 heures et 10 minutes. Il lui aura fallu environ 10 heures pour terminer sa course depuis l'accident.

"Right now I am disappointed in myself. It will be hard for me to overcome that but in reality there is lots of positives to take from this too. It will take a few days to take the positive from this" - @ATRacing99 on the LIVE here https://t.co/AXVcM0oWKX pic.twitter.com/gkFUWq1LCA