Football Leaks: Va-t-on tout droit vers une «Super Ligue» européenne fermée avec les 11 meilleurs clubs?

C'est le fantasme des puissants du football européen depuis des années. Mais si l'on en croit les dernières rélévations des Football Leaks, nous n'avons jamais été aussi prêts de la création d'une «Super Ligue» (appelée European Super League) fermée entre les meilleurs clubs européens. Très précisement 11 équipes, considérées comme fondratrices du projet: deux espagnoles (Real et Barça), cinq anglaises (Arsenal, Chelsea, City, United & Liverpool), deux italiennes (Juve et Milan AC), le Bayern et le PSG. Clubs auxquels s'ajouterait cinq «invités», dont l'OM, Monaco ou l'Atletico Madrid.

So here is the first of the new #FootballLeaks stories from @EICnetwork : a suggestion that 11 European clubs have been negotiating to form a Super League. 5 Premier League clubs included. pic.twitter.com/Hq5hQLT71s — Dan Chapman (@DanFullContact) November 2, 2018

Le plus intéressant dans ces documents, c'est l'organisation globale de cette ligue. Les «11» quitteraient leur championnat domestique et ne participeraient plus non plus à la Ligue des champions afin de se concentrer sur cette Super Ligue, dont ils seraient membres pour au moins les vingt prochaines années. Tout ça à partir de la saison 2020/21.

Fondateur n°1 du projet et actionnaire principal à 18%, le Real Madrid aurait pour rôle de définir les contours sportifs et les repartitions des droits télés de la Ligue. A en croire les Football Leaks, les négociations autour de la création de cette Super Ligue sont déjà bien avancées.

