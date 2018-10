VIDEO. Ski alpin: Tessa Worley ouvre la saison par une victoire en Géant

La Française Tessa Worley a remporté samedi le géant d'ouverture de la Coupe du monde de ski alpin, enlevant sa première victoire à Sölden (Autriche), la treizième de sa carrière. Troisième de la première manche, la Française a finalement devancé l'Italienne Federica Brignone de 35 centièmes et l'Américaine Mikaela Shiffrin, championne olympique en titre, de 94 centièmes.

Worley, âgée de 29 ans, a réalisé le meilleur temps de la seconde manche, lui permettant de largement remonter les 40 centièmes de retard qu'elle comptait sur Brignone après le premier acte. La Haut-Savoyarde, double championne du monde de la spécialité (2013/2017), a réussi à dompter la piste du glacier de Rettenbach (à 3.000 m d'altitude) pour une première victoire à Sölden, après une 2e place l'an dernier derrière l'Allemande Viktoria Rebensbur0g, tenante du titre du globe de géant et seulement 4e samedi.

Tessa Worley wins the opening race in Sölden, while Norway have 4 ladies top 10 for the first time ever! https://t.co/EP9xrXEWT4 pic.twitter.com/cBA2yZX0St