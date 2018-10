Michael Jordan investit dans l'un des principaux groupes américains d'eSport

La légende de basket américain Michael Jordan a investi dans l'eSport, les compétitions de jeux vidéo, en rejoignant jeudi le capital du groupe américain aXiomatic, qui contrôle l'une des équipes les plus importantes de la discipline, Team Liquid.

«Je suis enthousiasmé par l'idée d'élargir mes investissements dans le sport à travers aXiomatic. L'e-sport est un secteur en croissance forte, présent à l'international», a expliqué Michael Jordan dans un communiqué d'aXiomatic.

