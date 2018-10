Ah oui quand même: Il se fait tatouer le maillot de Michael Jordan dans le dos

View this post on Instagram

Un abuso para un abusador mi loco... @kon3viga.. @kon3viga.. @kon3viga.. . .. Ta #trendingtopic #trending Tatuajes echo en colaboración de estos grandes artista @chematattoo @achetattoo87 @fronttattoo en uno de los más prestigioso centro de tatuaje a nivel nacional @familytattoosd ... gracias a las páginas que se tomaron un momento para hacer de este tattoo una realidad.. @santiagomatiasgarcia @alofokemusicnet @laesquinadigital @elvacilondelanba @losmocanos54 @losmocanos @nba @espacionba @jerlin_retro23 @swagger_pantera @crazyytattoos @thedoctornba @walklikeus @eluniversodelanba @jordansdaily @jumpman23 @trujillovenaber @tornicleto @elfogontv @la_kinkardachan_5 @inkterminal @dtlrlifestyle @cdn37 Trabajo realizado en . @familytattoosd . @exacta_tattoo_business . @starbritecolors . @inkjecta espero sea de su agrado. _ _ _ Para citas 809-891-3809 abiertos de lunes a sábado de 10.30am a 9pm recuerden que la cotizaciones se hacen personal. #radiantcolorsink #starbritecolors #RD #santodomingo #santodomingoeste #tattoord #caribe #tattoocaribe #Dominicana #exactaneedles #exacta_tattoo_business