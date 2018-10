ENFIIIIIN ! Le retour de la Ligue des champions. C’était bien la trêve internationale, la Ligue 1, tout ça. Mais nous, on veut des étoiles, on veut la musique avant les matchs… Bref, la semaine européenne de nos Français commence par un déplacement en terres teutonnes. L’OL joue à Hoffenheim - un blaze facile à écrire pour les groupies du manga Fullmetal Alchemist mais pas pour les autres - pour le compte de la dernière rencontre aller de cette phase de groupe. Ça se fera sans Fekir, blessé, mais avec d’autres génies comme Mempis, Ndombele et bien sûr Pep Génésio sur le banc. Le prono de la rédac c’est que, comme souvent avec les clubs allemands (et Lyon aussi d’ailleurs), le match parte dans tous les sens.

>> On se retrouve à 20h40 pour le début du live