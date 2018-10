PSG: Neymar sûrement ménagé face à Amiens, Cavani «très important pour l'équipe»

Neymar et Cavani lors de PSG-Reims, le 26 septembre 2018. — J.E.E/SIPA

En voilà, un point presse très instructif. Ce vendredi, à la veille de la réception d’Amiens, Thomas Tuchel n’a pas complètement livré la composition du PSG, mais il a donné de nombreuses informations qui en laissent deviner les contours. Neymar ne devrait pas en être, déjà. Dans l’idéal, Meunier et Marquinhos non plus, même si les solutions de remplacement ne sont pas légion.

« Nous devons les ménager car ils ont beaucoup joué avec leurs sélections. Il faut faire attention avec leur temps de jeu, a expliqué le coach allemand. Pour Neymar, c’est plus facile de le faire reposer car nous avons des solutions pour le remplacer devant. Pour Meunier et Marquinhos, c’est différent car Alves, Kimpembe et Dagba sont absents en défense. On prendra une décision ce vendredi soir. »

Buffon purgera son dernier match de suspension

Tuchel a également indiqué qu’Areola gardera les buts, afin de préparer la réception de Naples mercredi en Ligue des champions. Buffon purgera alors son troisième et dernier match de suspension. Enfin, il s’est voulu très clair concernant Cavani, qui a joué l’intégralité du match amical de l’Uruguay au Japon, mardi. « Il jouera demain (samedi) s’il est au top physiquement », a-t-il dit. Etant donné qu’on n’a jamais vu le Matador ne pas vouloir disputer un match, on peut imaginer qu’il sera titulaire.

Au sujet de l’Uruguayen, Thomas Tuchel a pris le temps d’une petite précision. Interrogé sur la bonne entente sur le terrain entre Neymar et Mbappé, qui laisseraient un peu de côté le buteur, l’Allemand a - bizarrement - une autre version de l’histoire : « Ça ne se passe pas comme ça. Kylian et Neymar ont bien sûr bien joué face à Lyon​. J’ai pris une décision très dure pour Edi [il l’a sorti avant la pause pour compenser l’expulsion de Kimpembe], mais c’était mon obligation de penser pour l’équipe. C’est un top professionnel et un joueur super important pour l’équipe. C’est notre buteur ».