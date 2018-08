«Montrer au monde ce dont je suis capable»... Usain Bolt est arrivé en Australie pour lancer sa carrière de footballeur

Usain Bolt — Saeed KHAN / AFP

Ne demandez pas à Usain Bolt de lâcher l’affaire, il ne vous écoutera pas. La légende du sprint mondial est arrivé vendredi en Australie dans le but de réaliser son rêve ultime, à savoir devenir footballeur professionnel. Le Jamaïcain va démarrer une période test d’entraînement avec le club des Central Coast Mariners pour une durée indéfinie.

Reconversion compliquée: Usain Bolt va s'entraîner avec un club australien pour «une durée indéfinie» https://t.co/qI9bLlIv6w via @20minutesSport pic.twitter.com/DVJjTwnEbf — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) August 8, 2018

« Je mets toujours toutes les chances de mon côté et je vais montrer au monde ce dont je suis capable », a déclaré Usain Bolt, qui arborait une écharpe de son nouveau club samedi à son arrivée à l’aéroport de Sydney​, où l’attendaient de nombreux journalistes et fans.

Réussir là où il a échoué à Dortmund et en Norvège

« Tout cela est bien réel », a-t-il ajouté alors qu’on lui demandait s’il ne s’agissait pas d’un simple coup de pub. « J’ai dit depuis ma dernière saison sur les pistes que je voulais jouer au football et je sais que je peux le faire. » Et d’ajouter : « je remercie les Mariners de m’offrir cette opportunité et je suis heureux de pouvoir me sentir désormais comme à la maison en Australie. »

Usain Bolt a fait des essais non concluants avec le club allemand de Dortmund, mais aussi en Afrique du Sud et en Norvège.