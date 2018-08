Supercoupe d'Europe: Griezmann ne s'est «pas trompé» en restant à l'Atlético de Madrid

Souvenez vous, c’était avant la Coupe du monde. Antoine Griezmann avait annoncé, à travers un documentaire produit par l’une des sociétés de Gerard Piqué, qu’il restait à l'Atlético de Madrid. Deux mois plus tard, le bonhomme est champion du monde et a remporté la Supercoupe d’Europe aux dépens du Real Madrid​ (victoire 4-2, mercredi). C’est ce qu’on appelle faire un bon choix de carrière. Le Français n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction au micro de la chaîne Movistar après la rencontre.

« Je suis resté à l’Atlético parce que le projet était bon. J’ai confiance dans ce club, dans le "Cholo" (Simeone), et j’ai vu ce soir que je ne me suis pas trompé. Il reste beaucoup de chemin à parcourir et il faut continuer comme ça. Ce n’est que le premier match officiel de la saison, cela représente beaucoup de travail et d’efforts. Les joueurs qui sont entrés en jeu ont fait la différence et il faut continuer comme ça. Nous sommes un bon groupe et on doit le démontrer à chaque match. »