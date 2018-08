Nantes-Monaco: L'ASM punit des Nantais un peu naïfs et oublie déjà Shenzhen... Revivez le match...

Yo les Minutos! Bien ou bien? Bonjour à ceux qui nous rejoingnent, re-bonjour à ceux qui étaient déjà là sur le live du mercato. On se retrouve pour le deuxième match de la nouvelle saison de Ligue 1 entre Nantes et Monaco. Un match qui s'annonce plutôt intéressant, surtout côté canari. On a un peu envie de voir si Miguel Cardoso dont tout le monde dit le plus grand bien a déjà posé sa patte sur le jeu des canaris. A l'inverse, on observera comment les Monégasques se sont ou non remis de la clasque reçue par le Paris Saint-Germain lors du Trophée des champions. Sauf méga surprise, aucune de ces deux équipes n'ira chercher l'OM en tête de Ligue 1. Mais on ne sait jamais.

>> Début du live à 16h45, soyez là!