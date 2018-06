Coupe du monde 2026: Le trio Mexique-Canada-Etats-Unis l'emporte sur le Maroc et organisera le Mondial

Qui du Maroc ou du trio Canada-Mexique-Etats-Unis organisera le Mondial 2026? — KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Sans surprise, le trio Etats-Unis, Canada, Mexique, présenté comme le grand favori, a remporté l’organisation du Mondial 2026 face au Maroc ce mercredi.

Dans le détail, 134 votant ont choisi United 2026, 65 le Maroc. On compte une abstention.

Pour la première fois, un Mondial sera donc organisé par trois pays en même temps, dépassant la co-organisation de la Corée du sud et du Japon en 2002.

Stades grands et modernes, cascade d’argent, expérience des grands rendez-vous et fonctionnement huilé ont été les points forts de cette candidature « américaine ». Le trio Etats-Unis/Mexique/Canada a notamment promis « la Coupe du monde la plus lucrative de l’histoire » avec 14 milliards de dollars de recettes, contre un « net pour la Fifa de 5 milliards de dollars » du côté marocain.

Un casse-tête pour l’agenda ?

Quid des problèmes d’agenda ? Les organisateurs ont déjà tout prévu. Ils comptent organiser 60 rencontres aux Etats-unis, contre 10 pour le Mexique et le Canada chacun. L’Oncle Sam accueillera également tous les matches à partir des quarts de finale.

Un match devrait être organisé dans chaque pays au premier jour de compétition, avec le principal match d’ouverture à Mexico ou Los Angeles.

La finale se tiendra, elle, au MetLife Stadium, antre des équipes NFL des New York Jets et New York Giants à East Rutherford dans le New Jersey, et les demi-finales à l’AT & T Stadium et au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta.

