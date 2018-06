VIDEO. Autriche-Brésil: Feinte de corps, humiliation, petit-pont... Encore un «golaço» pour Neymar

FOOTBALL Neymar est plus qu'en forme avant d'attaquer la Coupe du monde en Russie...

Neymar n'a pas fait de cadeaux à l'Autriche — Ronald Zak/AP/SIPA

Neymar va bien, merci pour lui. Ecarté des terrains pendant de longs mois, le Brésilien semble parfaitement remis et prêt à briser des reins en Russie l’occasion de la Coupe du monde à venir. Les pauvres Autrichiens, battus 3-0 par la Seleção en amical, en ont fait les frais. La star du Paris Saint-Germain y est allé de son but après avoir humilié et littéralement laissé sur le cul son vis-à-vis dans la surface. Des images terribles.

[⚽️ VIDEO BUT] 🇦🇹🇧🇷

🌟 Neymar brise les reins d'un défenseur et marque !

🔥 Une valse et un petit pont dévastateurs !https://t.co/o1O4b3w7E5 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 10, 2018

Le Brésil a remporté sans surprise ses deux matchs de préparation (le premier 2-0 contre la Croatie) et abordera avec une confiance inifine la phase de poules contre la Suisse, le 20 juin. Et un Neymar​ en pleine bourre, donc. Ça peut toujours servir.