Mercato: Pas encore d'accord avec l'OL, Le transfert de Fekir à Liverpool est loin d'être fait

Très compliquée en 2016-2017, la relation entre Bruno Genesio et son capitaine Nabil Fekir a été l'une des réussites majeures de la saison lyonnaise. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Les médias se sont in peu emballés dimanche, nous les premiers, quand plusieurs sources britanniques indiquaient un accord trouvé entre l’OL et Liverpool au sujet du transfert de Nabil Fekir et le passage imminent d’une visite médicale de l’international français à Clairefontaine.

Or, il n’en était rien, selon son agent Jean-Pierre Bernès, contacté par Le Progres. « Je n’ai pas bougé de Marseille, je suis en famille, mais je vais être clair, nous irons avec Nabil à Liverpool ou ailleurs, seulement lorsqu’il y aura un accord avec l’OL et si Jean-Michel Aulas me donne le feu vert. » Feu vert qui n’est pas encore arrivé, d’autant que d’autres gros clubs pourraient se mettre sur les rangs (Le Bayern entre autres) et faire tranquillement monter les enchères.