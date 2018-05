Zidane quitte le Real: «Ton héritage ne sera jamais effacé», les joueurs rendent unanimement hommage à Zizou

A peine remis de la fête ayant suivi le troisième succès d’affilée en Ligue des champions, les joueurs du Real Madrid ont appris le départ de Zinedine Zidane juste avant tout le monde, mercredi midi. Le Français les avait avertis pas longtemps avant d’entrer dans la salle de presse du centre d’entraînement du club. Tous ou presque ont eu un mot pour lui rendre hommage, sur les réseaux sociaux.

Ronaldo : « Je suis juste fier d’avoir été ton joueur. Merci pour tout Mister ».

Sergio Ramos : « Comme joueur et entraîneur, tu as décidé de partir au top. Merci pour ces deux incroyables années et demie. Ton héritage ne sera jamais effacé, c’est l’un des chapitres les plus glorieux de l’histoire du Real Madrid ».

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3