VIDEO. OM-Atletico: Le raté de Germain et le poteau de Mitroglou, les (petits) regrets de l'OM

Kostas Mitroglou a trouvé le poteau lors de la finale de la Ligue Europa contre l'Atletico Madrid, le 16 mai 2018. — Boris HORVAT / AFP

On n'ira pas jusqu'à dire que ça aurait tout changé, mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir quelques regrets après ce cinglant 3-0 encaissé par l'OM en finale de la Ligue Europa. L'Atletico Madrid était plus fort, c'est un fait. Mais la première grosse occasion du match a été pour les Marseillais. Parfaitement lancé par Payet, Germain, seul face à Oblak, a complètement dévissé sa frappe. L'attaquant de l'OM aurait pu nous offrir le véritable grand match qu'on attendait tous.

La seconde opportunité marseillaise est plus anecdotique. Quoique... On jouait déjà la 81e minute quand Mitroglou, entré en jeu quelques instants auparavant, a vu sa magnifique tête repoussée par le poteau. Marseille était mené 2-0 à ce moment, mais on n'aurait pas craché sur dix dernières minutes de folie. Juste comme ça, pour voir.