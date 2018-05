Rugby: Une page se tourne chez «les putains de nanas» du LMRCV

RUGBY Le club villeneuvois enregistre le départ de son staff technique et de plusieurs joueuses qui ont contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire du club...

A Villeneuve d'Ascq, le 10 octobre 2015 - Match entre le LMRCV et Montpellier au stadium Lille Metropole. — G. Durand / 20 Minutes

C’est la fin d’un cycle à Villeneuve d’Ascq. Après huit saisons passées à la tête de l’équipe féminine du LMRCV, Damien Couvreur et Guillaume Bacharach ont décidé de rendre leur tablier. Fiers du travail accompli mais aussi nourris du sentiment d’être sans doute arrivés au bout du chemin.

« Ça n’a pas été une décision facile à prendre»

« Ça n’a pas été une décision facile à prendre. Mais ça faisait huit ans qu’on était en place et on voulait qu’il y ait un peu de nouveauté et de fraîcheur. Pour que les filles continuent à s’enrichir rugbystiquement, on s’est dit qu’il fallait sans doute aussi de nouvelles méthodes d’entraînement », reconnaît Damien Couvreur, l’un des deux entraîneurs villeneuvois.

Plusieurs joueuses quittent aussi le club

Ce départ du staff technique coïncide également avec la fin de carrière de plusieurs joueuses emblématiques du club qui ont contribué à écrire les plus belles heures du club nordiste. Huit demi-finales de top 8 féminin, quatre finales consécutives et surtout un titre de champion de France à XV remporté en 2016: voilà le joli bilan de Damien Couvreur et Guillaume Bacharach à la tête des «putains de nanas», le surnom des filles du LMRCV. Et à cela, il faut aussi ajouter cinq titres de champion de rugby à 7.

Un superbe bilan

Bref, de quoi être fier du chemin parcouru même si l’élimination inattendue cette saison contre Toulouse en demi-finale du top 8 féminin a sans doute précipité la décision des entraîneurs « Cela aura été une super aventure », conclut Damien Couvreur. Une nouvelle page va s’ouvrir au LMRCV.