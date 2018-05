OM-Atlético: Appel rejeté pour Simeone, les colchoneros orphelins de leur coach pour la finale

Diego Simeone, le coach de l'Atlético Madrid, le 2 mai 2018. — James Marsh/BPI/Shutter/SIPA

Pas de Diego Simeone sur le banc de l’Atlético Madrid contre l'Olympique de Marseille. L’entraîneur des colchoneros sera toujours suspendu à l’heure où sera donné le coup d’envoi de la finale de Ligue Europa​ qui se tiendra au Parc OL. Suspendu quatre matches par l’UEFA pour avoir insulté l’arbitre lors de la demi-finale aller de l’Europa League contre Arsenal, l’Argentin a vu son appel être rejeté par l’UEFA vendredi.

En tribunes au Parc OL

L’instance d’appel de l’UEFA​, réunie vendredi, « a rejeté l’appel » de l’Atlético Madrid et de Simeone et a ainsi « confirmé la décision initiale du 4 mai ». Simeone sera donc absent du banc madrilène mercredi lors de la finale contre l’OM disputée à Lyon et sera également en tribune pour deux autres rencontres européennes la saison prochaine.

De toute façon, il n’y avait pas assez de place sur le bord de la pelouse pour deux légendes du coaching. Le boss Rudi Garcia a besoin d’espace pour s’exprimer, et Simeone n’a donc qu’à bien se tenir. Et puis c’est un mal pour un bien. Il pourra profiter du formidable outil connecté.