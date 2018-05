Turquie: «Mon crâne à chauffé»... Florentin Pogba revient sur son Pog-craquage contre Antalyaspor

« Non, je n’ai pas du tout été agressé physiquement. » Dans une interview accordée au quotidien L'Equipe, Florentin Pogba a rassuré son monde. L’ancien joueur de l'AS Saint-Etienne​ se trouve au cœur d’une polémique depuis qu'il a quitté furieux le terrain à quelques minutes du terme de la rencontre entre son équipe Glençlerbirligi et Antalyaspor, laissant ses coéquipiers à dix sur le terrain. Il se Pog-explique :

« Je sors parce que je suis blessé et que je ne peux pas continuer. Je sais que les trois changements ont déjà été effectués, on est menés et je dégage le ballon en touche pour sortir et ne pas perdre de temps. C’est vrai que j’aurais dû prévenir le coach, je dois m’en excuser. »