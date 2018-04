Judo: Premier sacre européen pour Madeleine Malonga et Romane Dicko

La judoka française Romane Dicko aux championnats d'Europe de judo, à Tel Aviv, le 28 avril 2018. — JACK GUEZ / AFP

La jeune judoka française Romane Dicko a été sacrée championne d'Europe en +78 kg dès sa première participation, à 18 ans seulement, en battant en finale la Bosnienne Larisa Ceric par ippon, ce samedi à Tel-Aviv (Israël). Présentée comme une des promesses du judo tricolore, elle fait ainsi une entrée éclatante sur la scène européenne.

Une autre française, Madeleine Malonga a été pour la première fois sacrée ce samedi: Madeleine Malonga, 24 ans, a battu sa compatriote et double tenante du titre, Audrey Tcheuméo, aux pénalités en finale en -78 kg . C'est également son premier titre international.

Avant ce dernier jour de compétition, les Bleus n'avaient récolté qu'une médaille, en or, grâce à leur valeur sûre Clarisse Agbegnenou (-63 kg) vendredi. Ils la terminent donc avec cinq - trois en or et deux en argent -, après les deuxièmes places d'Audrey Tcheuméo (-78 kg) et Cyrille Maret (-100 kg) un peu plus tôt.