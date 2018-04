VIDEO. Turquie: Pepe expulsé, entraîneur hospitalisé, match arrêté, bonne ambi dans le derby

L'entraîneur du Beskitas se prend la tête à deux mains après avoir été heurté par un projectile. — STRINGER / AFP

L'entraîneur du Besiktas Istanbul a été hospitalisé jeudi soir après avoir été blessé à la tête par un projectile en plein match de coupe contre l'équipe rivale de Fenerbahçe, un incident spectaculaire qui a poussé l'arbitre à suspendre la rencontre. Le derby, l'un des plus bouillants d'Europe, a été interrompu par l'arbitre à la 57e minute après que Senol Günes se fut effondré près de son banc de touche, la tête ensanglantée entre les mains.

This Coach hates Fenerbahçe. İt was a wig what "touches". He is just acting watch This Video pls pic.twitter.com/NczuSk3E96 — Fenerbrigade (@Fenerinho55) April 20, 2018

D'après les médias turcs, Günes a été touché à la tête par un projectile non identifié, vraisemblablement lancé depuis les tribunes. Le technicien turc a été évacué à la hâte vers les vestiaires, où le personnel médical de son club lui a recousu le haut du crâne à l'aide d'agrafes, selon des images diffusées par les médias.

While the match was being played around the 56th minute,some Fenerbahce fans threw a metal object at the Besiktas coach Senol Gunes who is in the hospital right now with 5 stitches on his head.😢 The match was called off.#Fenerbahce #Besiktas #TurkishCup pic.twitter.com/9e4uHw2uME — Bonface 🇰🇪 Nyangla (@BonfaceNyangla) April 20, 2018

L'entraîneur a ensuite été transporté en urgence à l'hôpital. Une vidéo le montre sur un brancard, la tête entouré de bandages. L'arbitre, Mete Kalkavan, a décidé de suspendre cette rencontre de demi-finale retour de coupe de Turquie qui se déroulait sur le terrain de Fenerbahçe, sur la rive asiatique d'Istanbul. Le score était de 0 à 0.

For those wondering what happened to the Fenerbahce V Besiktas match. The Besiktas coach was hit in the head with an object thrown by the Fenerbahce fans, he was bleeding badly, had to receive 5 stitches and then transported to the hospital. Game has been officially postponed. pic.twitter.com/qNOhmQbuG0 — Bonface 🇰🇪 Nyangla (@BonfaceNyangla) April 19, 2018

L'incident s'est produit après une escalade des tensions en première période, avec notamment l'expulsion du défenseur portugais de Besiktas Pepe à la demi-heure de jeu pour un tacle assassin. L'arbitre avait déjà interrompu la partie pendant cinq minutes en première mi-temps après des jets de projectiles contre les joueurs de Besiktas tirant les coups de pied de coin. Günes a été touché par un projectile alors qu'il tentait de calmer l'un de ses remplaçants, le portier turc Tolga Zengin, qui se disputait avec des supporters de Fenerbahçe.