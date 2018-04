Ligue Europa: Parcours européen dingue, balade en championnat... Que devient Salzbourg depuis la phase de poules?

Youpiiiiiiii ! Mais qui sont ces gens ? — Jean-Christophe Bott/AP/SIPA

Comment on se retrouve ? Marseille retrouvera le Red Bull Salzbourg en demi-finale de Ligue Europa, adversaire qu’ils avaient déjà croisé en phase de poule… sans grand succès ( Défaite 1-0 en Autriche, puis 0-0 à Marseille).

Si tout le monde voit ce tirage comme le meilleur pour Marseille, les Autrichiens doivent penser la même chose… D’autant plus qu’ils ont, eux, un sacré tableau de chasse cette année en Ligue Europa. On vous dresse rapido le bilan européen de Salzbourg entre les deux joutes contre l’OM,

En seizièmes de C3, ils tapent la Real Sociedad.

En huitièmes, ils font tomber Dortmund, l’un des favoris.

En quarts ils font une incroyable remontada face à la Lazio Rome.

Bref, les bonshommes sont prêts. Autre détail, les Autrichiens recevront au match retour, ce qui leur a plutôt bien réussi jusqu’ici étant donné qu’ils ont… toujours reçu en deuxième.

[🎞️VIDEO - ⚽️BUTS] 🏆 Europa League

🔥🔥🔥 3 buts en 4 minutes pour Salzbourg ! 😱😱😱

💪 Qualification express pour les Autrichiens https://t.co/fOambCfy8K — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 12, 2018

En Autriche, le FC Salzbourg se promène

Au niveau national, c’est la promenade pour Salzbourg, solide leader avec huit points d’avance, seulement deux défaites en 29 matchs, un statut de finaliste en Coupe, et un titre de champion qui ne lui échappe plus depuis 2013-2014. L’équipe plante plus de deux buts par match, bien aidée par la fougue de sa jeunesse (seuls cinq joueurs de l’effectif ont plus de 25 ans, qui est d’ailleurs la moyenne d’âge du vestiaire autrichien). Cette jeunesse ne rêve que d’une chose : vivre les heures de gloire de leurs aînés, finalistes de la Coupe de l’UEFA en 1994 (défaite contre l’Inter Milan), sous le nom de l’Austria.

Un adversaire pas si simple qu’on pourrait le penser donc, même si c’est celui que tout le monde voulait… En même temps, c’était soit ça, soit l’Atlético ou Arsenal. Le choix est vite fait.