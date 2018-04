Top 14: Jay Z et Beyoncé vont perturber la fin du championnat de France

Beyonce et JayZ. (Illustration) — JHAA/ZDS/WENN.COM/SIPA

Le pack du Racing ne fait pas le poids face à Beyoncé et Jay Z. Le club, actuel deuxième du Top 14, a annoncé la semaine dernière délocaliser son dernier match de la saison contre Agen de la U Arena (32.000 places) de Nanterre au stade de la Rabine (9.000) à Vannes, le 5 mai. Selon L'Equipe, ce déménagement est dû au couple le plus glamour du showbiz.

En effet, Jay Z et Beyoncé auraient loué la salle pour plusieurs semaines pour préparer leur tournée commune On The Run 2, à partir du 6 juin à Cardiff et qui passe par Paris les 14 et 15 juillet au Stade de France et Nice le 17 juillet.

Pourquoi la U Arena ?

L’intérêt pour eux de répéter à Nanterre ? Etre à l’abri des objectifs et des drones des paparazzis dans une salle de la dimension d’un stade et qui dispose des dernières nouveautés technologiques (vidéo, lumière, son).

En conséquence, le Racing jouera donc en Bretagne son dernier match de la saison à domicile et peut-être son barrage. Ce qui constituerait un handicap. « Nous sommes deuxièmes [donc qualifiables directement en demi-finales], à nous de le rester », lance Jacky Lorenzetti, président du Racing, sans confirmer le deal avec Beyoncé et Jay Z.

