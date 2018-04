Marathon. Sans chaussures, il parcourt les 42 kilomètres du marathon de Paris

Si vous avez mal aux pattes rien qu’en pensant aux 55 000 coureurs du marathon de Paris hier, ne pensez surtout pas à Sidy Diallo. Ce soixantenaire a la particularité d’avoir parcouru les 42 kilomètres et des poussières pieds nus. Une habitude pour lui, puisque sur les 150 marathons qu’il a réalisés, une vingtaine l’ont été sans chaussures.

