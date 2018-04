Marathon de Paris: Doublé kényan avec les victoires de Paul Lonyangata et Betsy Saina

ATHLETISME Les arrivées des hommes et des femmes ont été groupées cette année...

Betsy Saina. — Eric FEFERBERG / AFP

Le Kényan Paul Lonyangata a conservé son titre en remportant dimanche le marathon de Paris en 2 heures 06 minutes 21 secondes (officieux), après avoir dépassé dans les derniers hectomètres sa compatriote Betsy Saina, lauréate en 2h 22 min 56 sec de l'épreuve féminine.

Paul Lonyangata 🇰🇪 remporte le 42ème @parismarathon ! 🏆

Paul Lonyangata 🇰🇪 grabs the victory of the 42nd @parismarathon ! 🏆#ParisMarathon pic.twitter.com/W4VyFDI1Xl — Schneider Electric Marathon de Paris (@parismarathon) April 8, 2018

Dans le but d'avoir une arrivée groupée, les organisateurs avaient programmé des départs décalés: les dames avaient pris le départ avec 16 minutes et 26 secondes d'avance sur les messieurs, soit le différentiel entre les meilleurs chronos masculin et féminin du plateau parisien 2017.