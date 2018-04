VIDEO. Plus de buts que la Juve en quarts, que son club formateur... Les chiffres irréels de Cristiano Ronaldo

Pour le doublé, Cristiano Ronaldo sort le grand jeu sur le terrain de la Juve. — Alberto PIZZOLI / AFP

On pourra dire ce qu'on veut: que le football ce n'est pas la NBA, que les stats ne font pas tout. Mais il existe cependant un point de non-retour, un seuil qui, une fois franchi, ne vous autorise plus à douter de la valeur d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, devenu maître dans l'art de planter des buts et établir de nouveaux records à chaque sortie européenne.

Après son doublé sur la pelouse de la Juventus, l'attaquant du Real, c'est:

22 buts rien qu'en quarts de finale de Ligue des champions. Soit un de plus que la Juventus de Turin. Seuls Chelsea, Manchester United, Barcelone, le Bayern et le Real (logique) ont scoré plus que lui.

CR7 est le premier joueur à marquer lors de dix rencontres de C1 consécutives. C'est fou. Et il en a planté... 16. En 900 minutes, donc.

Avec 120 pions en Ligue des champions, il compte désormais deux longueurs d'avance sur son club formateur, le Sporting (118).

Personne n'a marqué plus que lui en Ligue des champions contre l'immense Gianluigi Buffon. Neuf fois. Comme si c'était Yoan Cardinale en face.

Sûrement d'autres stats qu'il a inventées avec son doublé et qu'on n'a pas vu passer.

Bref, Zizou n'a pas fini de se frotter la tête.