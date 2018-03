VIDEO. Real Madrid: Benzema capitaine et buteur pour son 400e match avec le Real (oui, 400)

Benzema était capitaine pour la première fois de sa carrière avec le Real Madrid. — DESIREE MARTIN / AFP

Les haters peuvent continuer à hater. Répudié par les Bleus et détesté par une large frange des supporters du Real Madrid, Karim Benzema a reçu un beau cadeau de la part de Zidane​ pour son 400e match avec le Real. En l’absence de Cristiano Ronaldo et de Sergio Ramos, le Français était capitaine pour la première fois en presque dix ans au club. Aligné aux côtés de Gareth Bale, il a largement participé à la nette victoire des siens en inscrivant… le 190e but de sa carrière madrilène, en plus de 100 passes décisives. Ce n’était que le cinquième de la saison, et sur penalty qui plus est, mais sur la durée, ses statistiques parlent d’elles-mêmes.