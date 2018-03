VIDEO. Coupe d'Europe: Valise de regrets pour Toulon, battu d'un point au Munster

RUGBY Les Varois tenaient pourtant la victoire avant une touche non trouvée de Trinh-Duc...

Redrava et les Toulonnais peuvent avoir des regrets. — Paul FAITH / AFP

Toulon l'a touché du doigt: le RCT menait à cinq minutes de la fin mais a finalement cédé à Limerick, l'antre du Munster (20-19), qualifié samedi pour les demi-finales de Coupe d'Europe. La province du sud-ouest irlandais se déplacera en France pour affronter Clermont ou le Racing 92, opposés dimanche, afin d'aller chercher un billet pour la finale à Bilbao en mai.

[📺 RESUME VIDEO] 🏆Champions Cup #MUNRCT

🏉 Cruelle désillusion pour Toulon, sorti sur le fil par le Munster !https://t.co/hMm42aqEgG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 31, 2018

Toulon, triple champion d'Europe entre 2013 et 2015, s'arrête une troisième fois de suite à ce stade, faute d'avoir su s'assurer un quart à domicile: en 2017, le RCT s'était incliné à Clermont et en 2016, à Colombes, chez le Racing 92. Car remporter ces matches à l'extérieur relève de l'exploit, encore plus à Thomond Park, où le Munster n'a perdu qu'une seule fois en quarts, en 2012 face à l'Ulster.

@mouradrct Trinh Duc devrait pas avoir de salaire ce mois vu la faute professionnelle de pas trouver la touche en coupe d'Europe dans un moment aussi important surtout que l'équipe est en tête pour se qualifier en demie — dut (@cookpastry) March 31, 2018

La deuxième défaite n'est pas passée loin: il a fallu une erreur défensive de Josua Tuisova qui offrait un espace à Andrew Conway pour foncer dans le dos de la défense toulonnaise et renverser la situation (20-19, 75e). L'ailier fidjien partage la responsabilité de la défaite avec Trinh-Duc, qui n'avait pas réussi à trouver une touche facile, la même qui a permis à Conway de relancer jusqu'à l'en-but. La rentrée de l'ouvreur international avait pourtant permis au RCT de passer devant grâce à un passage de bras remarquable pour Bastareaud. Dommage...