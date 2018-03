Biathlon EN DIRECT: Fourcade était déjà en vacances.. Suivez la mass start

Deux jours après s'être assuré le gain d'une 7e Coupe du monde de biathlon d'affilée, le boulimique Martin Fourcade a continué sur sa lancée samedi avec un 20e podium en 20 sorties cette saison, remportant la poursuite de Tioumen et le Petit Globe de la spécialité et restant en lice pour un nouveau Grand Chelem.



Le quintuple champion olympique est décidément insatiable. Les jeux étant faits au classement général, il aurait pu lever le pied et profiter tranquillement du dernier week-end de l'hiver en Russie. Mais le Français de 29 ans est un homme de défis et il a encore mis un point d'honneur à prouver à tout le monde qu'il était bel et bien le plus grand.

Pour égayer ses ultimes tours de piste de la saison, Fourcade s'est lancé deux challenges qu'il est en passe de réussir: rafler les quatre petits Globes individuels mis en jeu, comme en 2013, 2016 et 2017, et boucler ce fabuleux exercice en montant sur le podium à chaque course.