Bazar au PSG: Pastore évoque la fin de son cycle parisien et voit Neymar rester à Paris

Javier Pastore no se queda — J.E.E/SIPA

Après Angel Di Maria… Après le craquage de Thomas Meunier… En 2018, PSG production présente : l’annonce du départ de Javier Pastore, par El Flaco lui-même. Bon, on se marre mais en réalité c’est pas comme si c’était un scoop. L’Argentin stagne méchamment depuis on ne sait combien d’années - les blessures y sont pour quelque chose - et avait déjà failli quitter le navir lors du mercato hivernal. Son départ devrait se faire à l’occasion du prochain mercato estival.

« Mon cycle touche à sa fin et je suis en train de le comprendre. Il me reste une année de contrat, et je ne sais pas comment cela va se terminer. Mais je suis concentré pour finir la saison de la meilleure des manières pour gagner tous les trophées possibles », a-t-il déclaré au micro d’Onda Cero. Le scénario le plus probable pour Javier Pastore s’oriente vers un retour en Italie, où l’Inter Milan fait office de grand favori pour accueillir l’Argentin.

Pastore ne voit pas Neymar s’en aller cet été

El Flaco a aussi évoqué l’avenir de Neymar, dont il analyse aussi les premiers pas à Paris et en Ligue 1. « Quand Neymar est arrivé, il était très enthousiaste. Ce club n’est pas encore au niveau du FC Barcelone, et ce n’est pas la même chose de jouer en Espagne que dans ces stades (en France). Je pense aussi qu’il ne s’attendait pas à un tel climat. Sa blessure est un contretemps, mais il va revenir au top niveau. Je ne crois pas qu’il va partir. Je vois ça plutôt comme un jeu médiatique qu’une volonté », croit savoir el Flaco. Tout Paris espère qu’il ait raison.