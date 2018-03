VIDEO. Chili: Il simule grossièrement dans la surface, obtient un penalty... et son équipe gagne

Ça, c'est pas beau — Capture d'écran (Twitter)

On demande souvent aux jeux vidéo​ d’être le plus réaliste possible. En revanche, on se soucie moins de la capacité qu’ont les joueurs à transposer des bugs FIFA 18 dans la vraie vie, ce qui se fait visiblement très bien dans le championnat chilien. Demandez plutôt à Jean Meneses, qui évolue à l’ Universidad de Concepcion, qui a on ne sait trop comment réussi à berner l’arbitre avec une simulation grotesque dans la surface de réparation de Colo Colo, son adversaire du week-end.

Le plus terrible dans ce bazar c’est donc que l’UD Concepcion obtient le penalty, marque, et bat Colo Colo 2-1. L'histoire ne dit en revanche pas si Meneses a réussi à dormir la nuit suivant cet acte d’escroquerie de haut vol.