«G.M.O.A.T»: Le mari de Serena Williams a vu les choses en grand pour le retour à la compétition de sa femme

Serena Williams a un chic mari. Pour souhaiter le retour sur les courts de sa championne de femme, Alexis Ohanian a vu les choses en grand. Par quatre fois.

Le fondateur de Reddit a en effet fait installer quatre panneaux publicitaires le long d’une autoroute de Palm Srings (Californie), pas loin d’Indian Wells où la tenniswoman va faire son retour à la compétition.

Joignant des photos de leur fille Olympia, l’homme d’affaires y clame que Serena est the « Greatest Momma of All Time », c’est-à-dire la meilleure mère de tous les temps.

These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5