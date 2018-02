Dopage: Samir Nasri suspendu 6 mois par l'UEFA

AS annonçait une suspension de 4 ans, Marca parlait plutôt d'une année sur la touche… ce sera finalement une sanction de 6 mois pour Samir Nasri, a annoncé l’UEFA ce mardi après-midi.

Samir Nasri is set to be banned from football for six months thanks to his drip treatment.



