Mercato: Nasri, Batshuayi, Braithwaite, ces derniers transferts que vous avez peut-être loupés

Si, comme nous, vous n’avez pas veillé tard mercredi soir et que vous n’avez pas passé votre soirée à mater les dernières nouvelles sur le front des transferts, 20 minutes vous rencarde gentiments sur les derniers mouvement du mercato d’hiver concernant les joueurs français ou les clubs de L1.

Le plus banal

On commence par Samri Nasri, qui a lui aussi résilié son contrat avec le club truc d’Antalyaspor. Pas de transfert en vue au Mexique, comme son ancien coéquipier Jérémy Ménez, mais sans doute un dernier gros contrat dans un championnat exotique. On suivra ça de près (ou pas)

Le plus profitable (?)

On ne peut pas dire que la trajectoire de Michy Bathuayi l’emmène vers des sommets incroyables depuis son départ de l’OM. En échec à Chelsea depuis un an et demi, l’attaquant belge a été prêté au Borussia Dortmund, qui avait besoin de remplacer Aubameyang. Un prêt sans option d’achat, mais une belle occasion de se relancer pour Michy.

Le plus surprenant

On ne l’avait pas vu venir mais c’est un beau coup de dernière minute réalisé par Bordeaux avec le rapatriement in extremis de Martin Braithwaite, l’ancien sniper toulousain, lui aussi paumé en Angleterre du côté de Middlesborough. Un type qui marque des buts et qui connaît la L1, ça se prend.

Le plus intrigant

Rennes avait déjà mis le paquet pour s’offrir Isamïla Saar, le club breton a récidivé pour s’offrir les services du prometteur dribbleur havrais Rafik Guitane. Ce dernier rejoindra rennes l’an prochain contre un chèque de 10 millions d’euros. Une grosse prise de risque, mais une prise de risque intéressante.